Деревянные поддоны обеспечивают безопасную перевозку различных грузов. Существует большое разнообразие таких изделий, которые отличаются размерами, типу строения и сортом древесины. Подробно рассмотрим, какие типы деревянных поддонов существуют на сегодняшний день, особенности изготовления и стоимость.

Изготовление поддонов

Деревянные поддоны (по-другому имеют еще название паллеты) за счет жесткого основания обеспечивают надежную защиту для транспортировки грузов.

Паллеты из дерева состоят из:

Нижние доски;

Бобышки (шашки) для поддонов — предназначены для надежного крепления верхнего и нижнего слоев между собой;

Поперечные доски с настилом.

За основу берется сырая древесина высшего качества. Затем изделие отправляют в специальное оборудование, где оно проходит тепловую обработку в виде камерной сушки при минимальном уровне влажности. Стоит отметить, что использование только автоматического оборудования при производстве деревянных поддонов будет полностью соответствовать стандартам ГОСТа. Поверхность дерева обрабатывается от неровностей, чтобы она стала гладкой и ровной.

При изготовлении поддонов применяются гвозди со специальной шляпкой и насечками. Нижние и верхние доски соединяют между собой с двух сторон, после чего забиваются гвозди.На завершительном этапе проходит процесс фумигации (нанесение специальных химических веществ), чтобы исключить процесс развития бактерий в дереве.

Преимущества использования деревянных поддонов

Поддоны востребованы во многих отраслях, связанных с погрузо-разгрузочными работами. Прочная конструкция паллета позволяет равномерно распределить груз, таким образом, процесс транспортировки упрощается, а риски повреждений сводятся к минимуму.

Главными особенностями поддонов от нашей компании являются:

Собственное производство. Мы имеем мощную производственную базу с современным автоматическим оборудованием по изготовлению европоддонов. Изготовленные конструкции обеспечены максимальной прочностью и соответствуют международным стандартам качества.

Продажа новых и б/у поддонов. Мы предлагаем купить новые поддоны, а также б/у конструкции, которые отвечают качественным характеристикам и функциональности, при этом цена поддонов будет значительно ниже.

Оптовая и розничная торговля. Продажа поддонов от нашей компании осуществляется как в розничном, так и в оптовом формате. Стоимость изделий является одной из лучших на рынке благодаря солидному опыту работы и налаженному производству.

Многолетний опыт работы. Наша компания существует на рынке с 1998 года. Нашими услугами пользуются крупные предприятия, доверяя нам изготовление поддонов для своего бизнеса. Мы же, в свою очередь, держим конкурентные цены для наших клиентов.

Разнообразие поддонов. Ассортимент продукции включает в себя изготовление деревянных поддонов в стандартных размерах 800х1200 мм и 1000х1200 мм, а также нестандартных, выполненных по индивидуальному заказу. Деревянные детали поддонов изготавливаются из пиломатериалов не ниже 2-го сорта хвойных пород по ГОСТ 8486-86 и лиственных пород по ГОСТ 2695-83. Пиломатериалы соответствуют требованиям настоящего стандарта и производятся из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра; а также из мягких лиственных пород и березы.

Поддоны в Санкт-Петербурге

Купить поддоны в СПб, а также в других регионах с помощью доставки вы можете с помощью нашей компании ЕВРОТАРА. Мы являемся ведущим производителем деревянных поддонов на рынке паллетов, что позволяет нам сохранять привлекательные цены на поддоны, а также высокое качество. Продажа поддонов осуществляется через каталог продукции на сайте. Вы можете ознакомиться с ассортиментом, а для дополнительной информации воспользоваться контактным номером для связи. Менеджеры отдела продаж с радостью проконсультируют вас по всем вопросам.

Компания «Евротара» специализируется на производстве качественных деревянных паллетов, а также продаже как новой, так и б/у продукции. Именно поэтому мы так уверены в той продукции, которую продаем. Основное преимущество нашей команды по сравнению с конкурентными предприятиями – это богатый опыт в изготовлении поддонов из дерева. Мы используем только качественные материалы, ведь мы хотим, чтобы продукция могла эксплуатироваться в течение долгого времени. Приоритет нашей компании – удобство покупателей, а значит, мы не только выполним ваш заказ, но и оперативно доставим его прямо на предприятие. Производство поддонов на заказ Все производимые на заказ европаллеты, выполняются по индивидуальному чертежу. Срок выполнения заявки варьируется в переделах 1-3 дней. Поддоны могут быть всевозможных форм и конструкций. Вне зависимости от того, какой поддон Вы выберете, его можно поставить на гидравлическую тележку за счет прекрасно предусмотренной конструкции. Сборка изделий осуществляется на автоматической линии – именно благодаря этой особенности поддоны столь качественны. Основными преимуществами продукции являются следующие показатели: Отсутствие торчащих элементов, трещин.

Соблюдение стандартов ГОСТа.

Строгий контроль качества выполненных изделий. Кроме того, мы предлагаем б/у продукцию по привлекательным ценам. Б/у поддоны пользуются спросом среди наших клиентов за счет двух факторов: строгие требования по стандартам (использование поддонов только европейских производителей), а также бюджетность товара. Купить и заказать деревянный поддон просто! Если вы хотите сделать заказ на изготовление поддона, вам достаточно связаться с нашими сотрудниками по телефону (812) 438-10-26, (812) 438-10-39 или с помощью электронной почты по адресу info@eurоtаra.cоm. В кратчайшие сроки специалисты свяжутся с вами для получения нужной информации. Также по этим контактам вы можете обратиться к нашим консультантам по вопросам выбора и доставки подходящих деревянных паллетов.

Компания «ЕВРОТАРА» входит в состав Национального Тарного Союза

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